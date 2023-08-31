الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيب جوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023 - 2024

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا

حقق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي جائزة أفضل مدرب في أوروبا عن موسم 2022-2023.

وقاد جوارديولا فريق مانشستر سيتي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الانجليزي، بالإضافة إلى حصد لقب الدوري الانجليزي وكأسي الاتحاد الانجليزي ورابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بجانب تتويجهم بلقب السوبر الأوروبي في مطلع الموسم الجاري.

وتنافس جوارديولا على جائزة أفضل مدرب في أوروبا مع الثنائي الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر الإيطالي، ولوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لنابولي والحالي لمنتخب إيطاليا.

واختير جوارديولا كأفضل مدرب في أوروبا عن موسم 2022-2023 في حفل جوائز يويفا والمقام حاليًا في مدينة موناكو الفرنسية، والذي ستسحب خلاله أيضًا قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الجاري والذي يقام بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأخيرة قبل زيادة عدد الفرق بداية من الموسم المقبل إلى 36 فريقًا.
 

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