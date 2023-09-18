كفة متوازنة بين باريس سان جيرمان ودورتموند قبل قمة دورى أبطال أوروبا

تنطلق غدًا الثلاثاء، منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2023/ 2024، وسط ترقب من عشاق الساحرة المستديرة ومحبي الكرة العالمية.

ويستهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مشواره بمواجهة بروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، غدًا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند قبل قمة دوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد رقم هي الخامسة في تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند.

- التقى الفريقان في أربع مباريات من قبل، بواقع مباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في الدوري الأوروبي.

- وتُعد الكفة متوازنة للغاية بين الفريقين، حيث حقق باريس سان جيرمان الفوز في مباراة، ومثله انتصار لفريق بروسيا دورتموند، بينما تعادلا في مواجهتين.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو باريس سان جيرمان أربع أهداف، مقابل ثلاث أهداف من قِبل لاعبي بروسيا دورتموند.

- وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد وقع في مجموعة نارية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يتواجد في المجموعة السادسة، والتي تضم أندية بروسيا دورتموند الألماني، ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.