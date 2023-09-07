مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا 2023 من المجموعات للنهائى

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 والتي تنطلق أولى مبارياتها في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته في أولى مباريات دور المجموعات وإليكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023

ويأتي المخطط الزمني لمباريات دوري أبطال أوروبا 2023 على النحو التالي:

المرحلة تاريخ المباريات الجولة الأولى من دور المجموعات 19 و20 سبتمبر 2023 الجولة الثانية من دور المجموعات 3 و4 أكتوبر 2023 الجولة الثالثة من دور المجموعات 24 و25 أكتوبر 2023 الجولة الرابعة من دور المجموعات 7 و8 نوفمبر 2023 الجولة الخامسة من دور المجموعات 28 و29 نوفمبر 2023 الجولة السادسة من دور المجموعات 12 و13 ديسمبر 2023 دور الـ 16 13 و14 و20 و21 فبراير إلى 5 و6 و12 و13 مارس 2024 ربع النهائي 9 و10 أبريل إلى 16 و17 أبريل 2024 نصف النهائي 30 أبريل و1 مايو إلى 7 و8 مايو 2024 النهائي 1 يونيو 2024

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023

المجموعة 1 الفريق بايرن ميونخ مانشستر يونايتد كوبنهاجن جالطة سراي

المجموعة 2 الفريق إشبيلية آرسنال أيندهوفن لانس

المجموعة 3 الفريق نابولي ريال مدريد سبورتنج براجا أونيون برلين

المجموعة 4 الفريق بنفيكا إنتر ريد بول سالزبورج ريال سوسييداد

المجموعة 5 الفريق أتلتيكو مدريد فينورد لاتسيو سيلتيك

المجموعة 6 الفريق باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند ميلان نيوكاسل يونايتد

المجموعة 7 الفريق مانشستر سيتي لايبزيج ريد ستار يونج بويز

المجموعة 8 الفريق برشلونة بورتو شاختار رويال أنتويرب

دوري أبطال أوروبا 2023

ويتطلع الجمهور المصري من محبي وعشاق الكرة العالمية، وكذلك في الدول العربية ودول العالم، لمتابعة مباريات ليالي الأبطال، والتي تعد من أكثر البطولات مشاهدة حول العالم وأكثرها إثارة ومتعة، حيث يتنافس كبار فرق أوروبا على اللقب الغالي، وتشهد تلك المباريات حالة من المنافسة الشرسة والندية في كافة المباريات، ما يجعلها تستحوذ على الأكثر رواجا ضمن محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل انطلاقها بشكل رسمي.