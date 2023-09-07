الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا 2023 من المجموعات للنهائى

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 والتي تنطلق أولى مبارياتها في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته في أولى مباريات دور المجموعات وإليكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023

ويأتي المخطط الزمني لمباريات  دوري أبطال أوروبا 2023 على النحو التالي:

المرحلة 

تاريخ المباريات 

الجولة الأولى من دور المجموعات19 و20 سبتمبر 2023 
الجولة الثانية من دور المجموعات3 و4 أكتوبر 2023   
 الجولة الثالثة من دور المجموعات24 و25 أكتوبر 2023 
الجولة الرابعة من دور المجموعات 7 و8 نوفمبر 2023   
الجولة الخامسة من دور المجموعات 28 و29 نوفمبر 2023 
الجولة السادسة من دور المجموعات12 و13 ديسمبر 2023
 دور الـ 1613 و14 و20 و21 فبراير إلى 5 و6 و12 و13 مارس 2024
ربع النهائي9 و10 أبريل إلى 16 و17 أبريل 2024
نصف النهائي30 أبريل و1 مايو إلى 7 و8 مايو 2024
النهائي1 يونيو 2024

 

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023

 

المجموعة 1

الفريق

بايرن ميونخ
مانشستر يونايتد
كوبنهاجن
جالطة سراي

المجموعة 2

الفريق

إشبيلية
آرسنال
أيندهوفن
لانس

المجموعة 3

الفريق

نابولي
ريال مدريد
سبورتنج براجا
أونيون برلين

المجموعة 4

الفريق

بنفيكا
إنتر
ريد بول سالزبورج
ريال سوسييداد

المجموعة 5

الفريق

أتلتيكو مدريد
فينورد
لاتسيو
سيلتيك

المجموعة 6

الفريق

باريس سان جيرمان

بوروسيا دورتموند

ميلان

نيوكاسل يونايتد

المجموعة 7

الفريق

مانشستر سيتي

لايبزيج

ريد ستار

يونج بويز

 

المجموعة 8

الفريق

برشلونة

بورتو

شاختار

رويال أنتويرب

 

 

دوري أبطال أوروبا 2023

ويتطلع الجمهور المصري من محبي وعشاق الكرة العالمية، وكذلك في الدول العربية ودول العالم، لمتابعة مباريات ليالي الأبطال، والتي تعد من أكثر البطولات مشاهدة حول العالم وأكثرها إثارة ومتعة، حيث يتنافس كبار فرق أوروبا على اللقب الغالي، وتشهد تلك المباريات حالة من المنافسة الشرسة والندية في كافة المباريات، ما يجعلها تستحوذ على الأكثر رواجا ضمن محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل انطلاقها بشكل رسمي.

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