مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا 2023 من المجموعات للنهائى
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 والتي تنطلق أولى مبارياتها في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري وتستمر حتى 20 من الشهر ذاته في أولى مباريات دور المجموعات وإليكم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2023
ويأتي المخطط الزمني لمباريات دوري أبطال أوروبا 2023 على النحو التالي:
المرحلة
تاريخ المباريات
|الجولة الأولى من دور المجموعات
|19 و20 سبتمبر 2023
|الجولة الثانية من دور المجموعات
|3 و4 أكتوبر 2023
|الجولة الثالثة من دور المجموعات
|24 و25 أكتوبر 2023
|الجولة الرابعة من دور المجموعات
|7 و8 نوفمبر 2023
|الجولة الخامسة من دور المجموعات
|28 و29 نوفمبر 2023
|الجولة السادسة من دور المجموعات
|12 و13 ديسمبر 2023
|دور الـ 16
|13 و14 و20 و21 فبراير إلى 5 و6 و12 و13 مارس 2024
|ربع النهائي
|9 و10 أبريل إلى 16 و17 أبريل 2024
|نصف النهائي
|30 أبريل و1 مايو إلى 7 و8 مايو 2024
|النهائي
|1 يونيو 2024
مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023
المجموعة 1
الفريق
|بايرن ميونخ
|مانشستر يونايتد
|كوبنهاجن
|جالطة سراي
المجموعة 2
الفريق
|إشبيلية
|آرسنال
|أيندهوفن
|لانس
المجموعة 3
الفريق
|نابولي
|ريال مدريد
|سبورتنج براجا
|أونيون برلين
المجموعة 4
الفريق
|بنفيكا
|إنتر
|ريد بول سالزبورج
|ريال سوسييداد
المجموعة 5
الفريق
|أتلتيكو مدريد
|فينورد
|لاتسيو
|سيلتيك
المجموعة 6
الفريق
باريس سان جيرمان
بوروسيا دورتموند
ميلان
نيوكاسل يونايتد
المجموعة 7
الفريق
مانشستر سيتي
لايبزيج
ريد ستار
يونج بويز
المجموعة 8
الفريق
برشلونة
بورتو
شاختار
رويال أنتويرب
دوري أبطال أوروبا 2023
ويتطلع الجمهور المصري من محبي وعشاق الكرة العالمية، وكذلك في الدول العربية ودول العالم، لمتابعة مباريات ليالي الأبطال، والتي تعد من أكثر البطولات مشاهدة حول العالم وأكثرها إثارة ومتعة، حيث يتنافس كبار فرق أوروبا على اللقب الغالي، وتشهد تلك المباريات حالة من المنافسة الشرسة والندية في كافة المباريات، ما يجعلها تستحوذ على الأكثر رواجا ضمن محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي حتى قبل انطلاقها بشكل رسمي.