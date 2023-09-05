قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.. وجدول المجموعات للفرق

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 يهتم بأخبارها شريحة كبيرة من متابعي كرة القدم في مصر والعالم باعتبارها من البطولات ذات الأهمية الكبرى والتي تستحوذ على نسب مشاهدات كبيرة وبعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 بدأ يتساءل الجمهور عن موعد انطلاق دور المجموعات والفرق في كل مجموعة.

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 على هذا التشكيل للمجموعات.

المجموعة 1 المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 بايرن ميونخ 0 0 0 0 0 0 0 2 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 3 كوبنهاجن 0 0 0 0 0 0 0 4 جالطة سراي 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 2 المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 إشبيلية 0 0 0 0 0 0 0 2 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 3 أيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 4 لانس 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 3 المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 نابولي 0 0 0 0 0 0 0 2 ريال مدريد 0 0 0 0 0 0 0 3 سبورتنج براجا 0 0 0 0 0 0 0 4 أونيون برلين 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 4 المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 بنفيكا 0 0 0 0 0 0 0 2 إنتر 0 0 0 0 0 0 0 3 ريد بول سالزبورج 0 0 0 0 0 0 0 4 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 5 المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 أتلتيكو مدريد 0 0 0 0 0 0 0 2 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 3 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 4 سيلتيك 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 6 المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 باريس سان جيرمان 0 0 0 0 0 0 0 2 بوروسيا دورتموند 0 0 0 0 0 0 0 3 ميلان 0 0 0 0 0 0 0 4 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة 7 المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط 1 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 2 لايبزيج 0 0 0 0 0 0 0 3 ريد ستار 0 0 0 0 0 0 0 4 يونج بويز 0 0 0 0 0 0 0