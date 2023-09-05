الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.. وجدول المجموعات للفرق

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 يهتم بأخبارها شريحة كبيرة من متابعي كرة القدم في مصر والعالم باعتبارها من البطولات ذات الأهمية الكبرى والتي تستحوذ على نسب مشاهدات كبيرة وبعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 بدأ يتساءل الجمهور عن موعد انطلاق دور المجموعات والفرق في كل مجموعة.

جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 قبل انطلاقه

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قرعة دوري أبطال أوروبا 2024

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 على هذا التشكيل للمجموعات.

المجموعة 1

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

1بايرن ميونخ0000000
2مانشستر يونايتد0000000
3كوبنهاجن0000000
4جالطة سراي0000000

المجموعة 2

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

1إشبيلية0000000
2آرسنال0000000
3أيندهوفن0000000
4لانس0000000

المجموعة 3

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

1نابولي0000000
2ريال مدريد0000000
3سبورتنج براجا0000000
4أونيون برلين0000000

المجموعة 4

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

1بنفيكا0000000
2إنتر0000000
3ريد بول سالزبورج0000000
4ريال سوسييداد0000000

المجموعة 5

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

1أتلتيكو مدريد0000000
2فينورد0000000
3لاتسيو0000000
4سيلتيك0000000

المجموعة 6

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

1باريس سان جيرمان0000000
2بوروسيا دورتموند0000000
3ميلان0000000
4نيوكاسل يونايتد0000000

المجموعة 7

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

1مانشستر سيتي0000000
2لايبزيج0000000
3ريد ستار0000000
4يونج بويز0000000

 

المجموعة 8

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

النقاط

1برشلونة0000000
2بورتو0000000
3شاختار0000000
4رويال أنتويرب0000000

 

قرعة دوري أبطال أوروبا 2024 دوري ابطال اوروبا اوروبا دور المجموعات مصر

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