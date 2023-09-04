الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 قبل انطلاقه

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 بعد إجراء القرعة منذ أيام والتي استحوذت على اهتمام الكثير من جمهور الكرة في مصر والوطن العربي والعالم للاستمتاع بمتابعة مباريات ليالي الأبطال والمنافسة الشرسة بين الفرق والتي تبدأ من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024، وبعد ذلك في الأدوار الإقصائية.

مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 

المجموعة أ

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1بايرن ميونخ00000000
2مانشستر يونايتد00000000
3كوبنهاجن00000000
4جالطة سراي00000000

المجموعة ب

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1إشبيلية00000000
2آرسنال00000000
3أيندهوفن00000000
4لانس00000000

المجموعة ج

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1نابولي00000000
2ريال مدريد00000000
3سبورتنج براجا00000000
4أونيون برلين00000000

المجموعة د

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1بنفيكا00000000
2إنتر00000000
3ريد بول سالزبورج00000000
4ريال سوسييداد00000000

المجموعة هـ

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1أتلتيكو مدريد00000000
2فينورد00000000
3لاتسيو00000000
4سيلتيك00000000

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مجموعة سهلة لبرشلونة بقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

مجموعة متوازنة لريال مدريد بقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

المجموعة و

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1باريس سان جيرمان00000000
2بوروسيا دورتموند00000000
3ميلان00000000
4نيوكاسل يونايتد00000000

المجموعة ز

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1مانشستر سيتي00000000
2لايبزيج00000000
3ريد ستار00000000
4يونج بويز00000000

المجموعة ح

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1برشلونة00000000
2بورتو00000000
3شاختار00000000
4رويال أنتويرب00000000
مجموعات دوري أبطال أوروبا 2024 دوري ابطال اوروبا دوري أبطال أوروبا 2024 بايرن ميونخ المجموعة أ

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