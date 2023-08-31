مجموعة متوازنة لريال مدريد بقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، فريق ريال مدريد الإسباني في المجموعة الثالثة رفقة فريق نابولي الإيطالي.

وجاء ريال مدريد ضمن أندية المستوى الثاني في التصنيف بعد وصوله للدور نصف النهائي في بطولة الموسم الماضي، وكذلك احتلاله المركز الثاني في الدوري الإسباني.

ريال مدريد يصطدم بنابولي في مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024



وجاءت مجموعة ريال مدريد على النحو الآتي: “نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، سبورتنج براجا البرتغالي، يونيون برلين الألماني".



ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي للفائزين ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 14 لقبًا.



وودع ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام فريق مانشستر سيتي من الدور نصف النهائي.



وقُسِمت الفرق المشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

- المستوى الأول: مانشستر سيتي – إشبيلية – برشلونة – نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – بنفيكا - فينورد.

- المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد – لايبزيج – بورتو - أرسنال.

- المستوى الثالث: شاختار دونتسك – سالزبورج – ميلان - سبورتينج براجا – آيندهوفن – لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

- المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي – سلتيك – نيوكاسل يونايتد - يونيون برلين – أنتويرب - لانس.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لدور الـ16، فيما يذهب الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، ويودع الفريق صاحب المركز الرابع منافسات البطولة.