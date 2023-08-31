الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مجموعة سهلة لبرشلونة بقرعة دوري أبطال أوروبا 2023-2024

برشلونة
برشلونة

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 فريق برشلونة الإسباني في المجموعة الثامنة لدور الـ32

تعرف على مجموعة برشلونة بدوري أبطال أوروبا 2023-2024


وجاء فريق برشلونة في التصنيف الأول للبطولة بعد تتويجه بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023، على حساب غريمه ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد.

 

وجاءت مجموعة برشلونة على النحو الآتي: “ برشلونة الإسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دونتيسك الأوكراني، رويال أنتويرب البلجيكي”.


وغاب فريق برشلونة عن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ فوزه باللقب في عام 2015.

وقُسِمت الفرق المشاركة في مجموعات دوري أبطال أوروبا على النحو الآتي:

- المستوى الأول: مانشستر سيتي – إشبيلية – برشلونة – نابولي - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان – بنفيكا - فينورد.

- المستوى الثاني: ريال مدريد - مانشستر يونايتد - إنتر ميلان - بروسيا دورتموند - أتلتيكو مدريد – لايبزيج – بورتو - أرسنال.

- المستوى الثالث: شاختار دونتسك – سالزبورج – ميلان - سبورتينج براجا – آيندهوفن – لاتسيو - ريد ستار بلجراد - كوبنهاجن.

- المستوى الرابع: يونج بويز - ريال سوسييداد - جالطة سراي – سلتيك – نيوكاسل يونايتد - يونيون برلين – أنتويرب - لانس.


ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لدور الـ16، فيما يذهب الفريق صاحب المركز الثالث للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي، ويودع الفريق صاحب المركز الرابع منافسات البطولة.

دوري ابطال اوروبا برشلونة قرعة دوري أبطال أوروبا دورى الأبطال بورتو البرتغالي

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