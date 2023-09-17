تقرير: باريس سان جيرمان رفض التعاقد مع بيلينجهام هذا الصيف

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، مفاجأة بخصوص الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي، لويس كامبوس، رفض فكرة تعاقد فريقه مع جود بيلينجهام هذا الصيف.

وانضم الإنجليزي جود بيلينجهام إلى صفوف ريال مدريد، في يوليو 2023، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 103 ملايين يورو.

ويتوهج صاحب الـ20 عامًا مع الملكي هذا الموسم منذ بدايته، حيث شارك في 4 لقاءات، وساهم في 6 أهداف، حيث سجل 5 وصنع 1.

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وضمت القائمة 10 لاعبين على رأسهم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، وزميله الفرنسي إدواردو كامافينجا، وبابلو جافي وبيدري جونزاليس متوسطي ميدان فريق برشلونة.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

— جود بيلينجهام (إنجلترا- ريال مدريد)

— بابلو جافي (إسبانيا- برشلونة)

— جمال موسيالا (ألمانيا- بايرن ميونخ)

— إدواردو كامافينجا (فرنسا- ريال مدريد)

— بيدري جونزاليس (إسبانيا- برشلونة)

— تشافي سيمونز (هولندا- لايبزيج)

— أليخاندرو سيلفا (البرتغال- بنفيكا)

— راسموس هويلوند (الدنمارك- مانشستر يونايتد)

— إيلي واهي (فرنسا- لانس).