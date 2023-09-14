فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

نقلت صحيفة "كونفدنسيال" الإسبانية عن مصادر بالشرطة الإسبانية قولها إنها اعتقلت ثلاثة لاعبين على الأقل من ريال مدريد، لم تكشف عن أسمائهم بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر.

وبحسب التقرير، فإن المتورط الرئيسي في القضية هو لاعب في الفريق الثالث للنادي الإسباني ذكرت مزاعم أنه سجل علاقته الجنسية مع الضحية (16 عاما). وذكرت محطة كادينا سير الإذاعية أن العلاقة كانت بالتراضي.

وذكرت صحيفة كونفدنسيال ومحطة كادينا سير أن اللاعبين الآخرين شاركا الفيديو دون موافقة القاصر عبر تطبيق المراسلة عبر الهاتف المحمول واتساب.

وذكرت التقارير أن الثلاثة اعتقلوا صباح اليوم الخميس في مدريد للاشتباه في ارتكابهم جناية تعرف في القانون الجنائي الإسباني بأنها "إفشاء أسرار ذات طبيعة جنسية".