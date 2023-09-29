يورجن كلوب: توتنهام هو اختبار صعب.. ولم نلعب مباراة سهلة بعد

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، عن المباراة التي ستجمع فريقه بتوتنهام هوتسبير، في قمة الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل ليفربول ضيفًا على توتنهام هوتسبير، غدًا السبت، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "توتنهام هو اختبار صعب، لم نلعب مباراة سهلة بعد، خارج ملعبنا أمام نيوكاسل، وتشيلسي كانتا مباراتين صعبتين حقًا، لقد كانت جميع الرحلات البعيدة صعبة".

وأردف: "أداء توتنهام جيد جدًا، ويبدو أنج (مدرب توتنهام) مدربًا رائعًا، وأتطلع إلى مقابلته. أعتقد أن المشجعين كانوا جميعًا في حاجة ماسة إلى كرة القدم الهجومية، وهو يفعل ذلك".

واستطرد: "لقد حظينا بفترة إعداد جيدة للموسم الجديد. لقد ساعد ذلك بالتأكيد، على المستوى الفردي، جودة اللاعبين جيدة حقًا، المجموعة مفتوحة لأشياء جديدة، لقد أطلقنا عليها بداية جديدة".

وعن أخبار المصابين، قال: "أرنولد تدرب أمس بشكل طبيعي، سوف يتدرب اليوم بشكل طبيعي، ومن ثم علينا أن نتخذ قرارًا، يبدو أنه سيكون في الفريق ويلعب".

وزاد: "تعرض ستيفان بايسيتيتش لانتكاسة صغيرة، تياجو لا يزال خارج الملعب".

وعن بيع النادي حصة قليلة لشركة أمريكية: "أستطيع أن أفهم أن المال في كرة القدم يتعلق بالإنفاق، وأنا جزء من ذلك أيضًا، في هذه اللحظة قمنا بإعادة بناء جناح جديد من شأنه تحسين أفضل الأجواء في العالم. المدرج الرئيسي، مقر التدريبات، ظهر ميلوود.. الكثير من الأشياء للحفاظ على صحة النادي".

وأردف: “لا يعني ذلك أننا بحاجة إلى ميزانية بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني للمكان الأفضل الذي نتواجد فيه، حيث يمكننا إنفاق المزيد. عدم وجود دوري أبطال أوروبا لنا يمثل ضربة قوية لكننا قمنا بتحسين الفريق على أي حال، وهو أمر صعب ولكنه ممكن.. سيتم استخدام المال بشكل جيد”.

وعن دومنيك سوبوسلاي لاعب الفريق، قال: "أنا منبهر، الصبي مثير للإعجاب، ذكي حقًا، فتى جيد وقريب من الجميع، لقد كان سعيدًا جدًا بالمجيء إلى هنا، وكان من الجميل أن نرى مدى أهمية ذلك بالنسبة له، إذا كان هذا هو مزاجك، فمن الجيد أن تلعب أفضل ما لديك".

وعن الوافد الجديد واتارو إندو، قال:"لم أتفاجأ بأدائه.. إذا لم نمنح الناس الوقت بعد الآن، فأي عالم هذا؟ إندو هو الرجل الأفضل".