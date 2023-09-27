ليفربول يتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة بفوزه على ليستر سيتي

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباو كاب” وذلك بفوزه على ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في في الدور الثالث للمسابقة لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية " كاراباو كاب".

ليستر سيتي باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة يونس أكجون.

وحاول ليفربول معادلة النتيجة، وكان قريبًا من ذلك عن طريق بين دواك في الدقيقة 12 لكن تسديدته ارتمطت بالعارضة.

وتمكن الهولندي كودي جاكبو من معادلة النتيجة لـ ليفربول بهدف أول في الدقيقة 48.

وحرمت العارضة جاكبو من تسجيل هدف آخر لـ ليفربول في الدقيقة 57.

وسجل المجري دومنيك سوبوسلاي الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة واتارو إيندو،

وأحرز البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 89 ليقود فريقه للتأهل للدور المقبل.

تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي في كأس الرابطة

أما عن تشكيل ليفربول أمام ليستر في كأس الرابطة، فشهد البدء بالعناصر البديلة، كما خرج محمد صلاح من قائمة الفريق.

وجاء تشكيل ليفربول أمام ليستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: كاومهين كيليهر

خط الدفاع: كيرتس جونز - إبراهيما كوناتي - كوانساه - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو - ريان جرافنبيرش - هارفي إيليوت

خط الهجوم: بين دواك - ديوجو جوتا - كودي جاكبو