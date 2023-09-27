الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح رابع أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

يواصل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، تألقه رفقة ناديه منذ انضمامه في عام 2017.

وتواجد محمد صلاح في قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2023-2024.

محمد صلاح ضمن قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي

وكشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، عن قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وشهدت القائمة، تواجد محمد صلاح في المركز الرابع، إذ يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع ليفربول، خلف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يتصدر القائمة في الوقت الحالي.

 قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي في موسم 2023-2024

 

وجاءت قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي في موسم 2023-2024، على النحو التالي:

1- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): يتقاضى 900 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

2- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي): يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

3- البرازيلي كاسيميرو (مانشستر يونايتد): يتقاضى 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

4- المصري محمد صلاح (ليفربول): يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

5- الإنجليزي رحيم سترلينج (تشيلسي): يتقاضى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

6- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال): يتقاضى 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

7- البرازيلي برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد): يتقاضى 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

8- الكرواتي إيفان بيريسيتش (توتنهام هوتسبير): يتقاضى 180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

9- الإسباني أنسو فاتي (برايتون): يتقاضى 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

10- البرازيلي لوكاس باكيتا (وست هام يونايتد): يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وكان محمد صلاح قد جدد عقده مع ليفربول لمدة ثلاث مواسم، حيث ينتهي عقده الحالي في يونيو 2025.

ويُعد محمد صلاح أحد الركائز الأساسية لفريق ليفربول، خاصة بعدما تمسكت إدارة النادي بخدماته في صيف 2023 المنصرم ورفضت رحيله، وسط اهتمام شديد من الدوري السعودي بالحصول على خدماته. 

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قبل مواجهة ليستر سيتى.. أرقام محمد صلاح فى كأس الرابطة الإنجليزية

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موعد مباراة ليفربول المقبلة في كأس الرابطة الإنجليزية

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ليستر سيتي، في قمة نارية على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، في الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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