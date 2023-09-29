قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا فى الدورى الإسبانى

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن قائمة فريقه، لمواجهة جيرونا، ضمن المنافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليجا"، موسم 2023/ 2024.

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا فى الدورى الإسبانى

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وجيرونافي الدوري الإسباني، فتُقام غدًا السبت، على ملعب مونتيليفي، معقل الفريق الكتالوني في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل تليفزيونيًا، على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 3 HD.

قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

أما عن قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني، فشهد تواجد الألماني أنطونيو روديجر بعد تعرضه للإصابة في الجولة الماضية أمام لاس بالماس، فيما شهدت غياب النمساوي ديفيد ألابا للإصابة، كذلك أردا جولر، إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا.

كما شهدت القائمة تواجد ألفارو كاريلو لاعب فريق الرديف للمرة الأولى

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين - كيبا أريزابالاجا - دييجو بينيرو

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - ألفارو كاريلو

خط الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس - خوسيلو ماتو - براهيم دياز

وكان ريال مدريد قد استرد عافيته بالفوز على ضيفه لاس بالماس بهدفين دون مقابل، في الجولة الماضية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة، فريق جيرونا.