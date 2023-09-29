معلول لمواهب "كابيتانو مصر": "خلي محمد صلاح قدوتك"

حل النجم الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، ضيفًا علي الحلقة السادسة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر".

وحرص “معلول” علي تقدم نصيحة لمواهب “كابيتانو مصر”، قائلا: "هتوصل لحلمك وهدفك بتعبك وشغلك وثقتك في نفسك.. أبسط مثال محمد صلاح اللي لازم تحطه قدامك علشان تحقق اللي انت عايزه".

وشهد علي معلول تحد خاص بين فريقي هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي، وفريق مدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة، وهما الفريقان المتنافسان في ثاني مباريات الجولة الثانية.

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