"كابيتانو مصر".. مواجهة بين فريقي الكاس وعبد الستار صبري

شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج ""كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، لقاء بين فريقي حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري، ومحمود بكر بقيادة أحمد الكاس.

وقدم كل مدرب التعليمات الخاصة بالمباراة لمواهب "كابيتانو مصر"، كما شهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين.

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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