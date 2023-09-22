الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فاطمة المعدول لمواهب "كابيتانو مصر": مستنينكم تشرفوا الكرة المصرية

فاطمة المعدول
فاطمة المعدول

شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، انضمام الكاتبة الصحفية فاطمة المعدول، للمساعدة في تشكيل لاعب مثالي يكون قدوة لغيره.

وقالت المعدول في حديثها لمواهب "كابيتانو مصر"، إن هناك أهمية كبيرة للعبة كرة القدم، متابعة:" لما بعتولي في المتحدة عشان ألتقي بيكم فرحت جداً".

وأكدت الكاتبة الصحفية، على أهمية الكرة بالنسبة لمصر، من خلال ضرب المثال بالنجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، ومهمته فى إعلاء اسم مصر.

وأشادت فاطمة المعدول بدور كابيتانو مصر فى تكوين شخصية وطموح اللاعبين الصاعدين، مؤكدة أن البرنامج مهم جدا لمصر، وتشريف الكرة المصرية.

“كابيتانو مصر” 

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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