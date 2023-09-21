شهدت الحقلة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، واختيار المدربين للفرق المشاركة في المعسكر.

وتم خلال الحلقة من الموسم الجديد لبرنامج كابيتانو مصر تقسيم 8 فرق إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 4 فرق، وضمت المجموعة الأولى فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد، وثابت البطل بقيادة سارة حسنين، ومحمود بكر بقيادة أحمد الكاس، وحسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري.

أما المجموعة الثانية فضمت فريق محمد السياجي بقيادة علاء ميهوب، وشحتة بقيادة محمد اليماني، ومدحت فقوسة بقيادة سمير كمونة، وأخيرًا هشام عبد الرسول بقيادة هشام حنفي.

وتشهد هذه الحلقة خوض أول مباراة في الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر لتنطلق البطولة في نسختها الجديدة.

وفي دور المجموعات لا يمكن أن تنتهي مباراة بالتعادل، إذ أن ركلات الترجيح تحسم المواجهة في هذه الحالة، ويحصل الفريق الفائز خلال المباراة على 3 نقاط، بينما يحصل الفريق الفائز بركلات الترجيح على نقطتين فقط.

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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