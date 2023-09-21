زي أبطال العالم.. جلسة تصوير خاصة لمواهب "كابيتانو مصر"

شهدت الحقلة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، تسلم الموهوبون المشاركون القمصان التي يشاركون فيها في المعسكر الخاص والتي تحمل أرقامهم.

وخضع نجوم "كابيتانو مصر"، لجلسة التصوير الخاصة بكل لاعب، والتي تواكب الأجواء العالمية في البطولات الكبرى في مختلف أنحاء العالم.

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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