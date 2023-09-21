"كابيتانو مصر".. بطل الموسم الأول ينقل خبرته للمواهب الصاعدة

حل عيد العزازي، الفائز بلقب "كابيتانو مصر" في الموسم الأول، ضيفاً علي معسكر الموهوبين في الموسم الثاني، لينقل خبرته إلى الشباب المشاركين في الموسم الجديد.

وقال الفائز بلقب "كابيتانو مصر" في الموسم الأول إنه يشتاق لمعسكر "كابيتانو مصر" خصوصًا وأنه يملك ذكريات مميزة في هذا المكان، موضحاً أنه كان خائفًا عند المشاركة في الموسم الأول قبل أن يعود باللقب.

وأضاف أنه عند العودة إلى محافظة الشرقية أصبح مشهورًا بين الناس كونه "كابيتانو مصر"، موضحًا أن الخبراء الأجانب الذين حضروا لمشاهدة نجوم الموسم الأول لاحظوا تطورًا كبيرًا في المستوى.

وأشار إلى أن السر وراء تطور لاعبي الموسم الأول من "كابيتانو مصر"، هو اهتمام المسؤولين عن البرنامج بالموهوبين المشاركين، وقاموا بعمل معسكرات تدريبية في كل محافظة لتطوير مواهب اللاعبين، ونصح موهوبي الموسم الجديد بالتمسك بالفرصة والالتزام بكل تفاصيل المعسكر.

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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