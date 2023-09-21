نظام غذائي خاص لموهوبي "كابيتانو مصر"

كشفت الدكتورة رضوي نبيل، أخصائية التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، عن النظام الغذائي لمواهب الرياضية لبرنامج "كابيتانو مصر".

وقالت أثناء حضور إفطار كابيتانو مصر: "النهاردة هحضر معاك الفطار عشان أعلمك إن كمية الأكل في كل وجبة لابد أن تكون متوازنة تعطي طاقة إيجابية ومصدر للمياه، ولا تجعلك تشعر بالتعب طول مدة التمرين".

وأضافت: "في كابيتانو مصر لازم نبقي فاهمين كيف يستطيعوا أن يكملوا في خطة غذائية تنفعهم في المستقبل، ولازم نبعد الأنظمة القديمة وتقسيم السعرات الحرارية بين النشويات والدهون والبروتين".

وتابعت: "كل المحترفين بيتبعوا نظام غذائي لتحسين الأداء الرياضي، ومهم جدًا نطلع في النهاية بتوقيت ونوعية لكل عناصر الأكل الخاص باللعب".

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".