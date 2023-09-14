"كابيتنانو مصر".. اليماني: فترة المعايشة هتوصل اللاعب لمستوى الاحتراف

قال الكابتن محمد اليماني، لاعب منتخب مصر السابق، إنه سعيد للغاية لأن لاعبي برنامج كابيتانو مصر لديهم فترة معايشة.

أضاف اليماني خلال الحلقة الأولي للموسم الثاني لبرنامج “كابيتانو مصر”:"فترة المعايشة مع الأجواء الأوروبية والاحترافية حتي يعرف اللاعب المدة التي يستغرقها ليصل لمستوى معين حتى يحترف ويكون أفضل من العناصر التي ينافسها في الخارج".

“كابيتنانو مصر”

وأطلقت المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في التاسعة مساءً وفى الحادية عشر على قناة "OnTime Sports".

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