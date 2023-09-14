ما هو مصير نجوم "كابيتانو مصر" بعد الموسم الأول؟ نصوحي يجيب

كشف عمرو نصوحي، مقدم برنامج "كابيتنانو مصر" مصير اللاعبين المختارين من الموسم الأول في البرنامج الذي لقى إشادة كبيرة في الشارع الرياضي المصري.

قال نصوحي: "النهاردة بنجاوب على السؤال اللي مصر كلها بتسأله من لحطة انتهاء الموسم الأول، وهو من لحظة انتهاء الموسم اشتغلنا على كل اللعيبة اللي كانت في البرنامج وتم إنشاء 7 مراكز تدريبية في الـ7 محافظات على أعلى مستوى".

وأضاف أن كابيتنانو مصر مشروع متكامل كان الهدف من البداية صناعة لاعب كورة حقيقي قادر ينافس ويبقي اسم كبير ويرفع اسم الكرة المصرية ويخلينا كلنا فخورين بيه.

وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء الموسم الأول بدأت خطة دعم وتطوير 150 لاعب من أفضل المواهب التي كانت في البرنامج، من خلال 7 مراكز تدريبية، في 7 محافظات، بأجواء تدريبية كلها حماس تحت اشراف أفضل المدربين والمحاضرين وبوجود أحدث اجهزة تدريب في العالم كله، المواهب دي هتعيش أجواء المنافسة الحقيقية من خلال المشاركة في دوري القطاعات".

وتابع "الـ50 لاعب هيتقسموا علي 4 فرق هيلعبوا ماتشين وهيتفرج عليهم رؤساء قطاعات ناشئين وسماسرة لاعيبه ومدربين من أهم الأندية في الليجا والاندية الاسبانية، وهيتم اختيار 10 لاعيبة يذهبوا لرحلة تجربة احتراف لمدة شهر لقضاء فترة معايشة مع أكبر الأندية الإسبانية مثل سلتافيجو وريال بيتس وبلد الوليد وألباسيتي.