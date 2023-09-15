ميرهان عمرو و"نصوحي" يوضحان كواليس الموسم الثاني لـ"كابيتانو مصر"

كشفت ميرهان عمرو، مقدمة برنامج "كابيتنانو مصر"، عن كواليس الموسم الثاني للبرنامج.

وقالت خلال الحلقة الثانية للبرنامج، مساء اليوم الجمعة، إن الحلقات الأولى تشهد ارتباط عدد كبير من اللاعبين بجمهورهم وجيرانهم وأصحابهم، موضحاً أن الموسم الأول نجح بجمهور كبير خلف اللاعبين.

ومن جانبه أوضح عمرو نصوحي، إن الموسم الثاني شهد جولات في كل شبر في مصر، للبحث عن الاف من اللاعبين في كل مصر والذين كان لديهم مستوى عالٍ ومنافسة قوية جداً للوصول لهذه اللحظة.

وأضاف أن الجولات حصدت 144 لاعبًا سيتم تقسيمه على 8 فرق للبدء في رحلة الحلم والتتويج باللقب الأهم، موضحاً أن البرنامج سافر في كل محافظات الجمهورية للبحث عن أفضل المواهب وفتح الفرص أمام المواهب الصاعدة.

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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