كولر يرفض الراحة عقب تخطى سان جورج ويستعد لمواجهة إنبى فى الكأس القديم

يستأنف الفريق بنادي الأهلي تدريباته فى السادسة من مساء اليوم السبت، استعدادًا لمواجهة إنبى مساء الأربعاء المقبل فى نصف نهائى بطولة كأس مصر النسخة القديمة، وذلك عقب الفوز على فريق سان جورج بأربعة أهداف نظيفة في إياب دور الـ 32 لبطولة إفريقيا.

وكلف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق جهازه المعاون بتجهيز ملف شامل عن مباريات إنبي قبل المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر.

وطلب كولر من الجهاز المعاون آخر مباراتين متتاليتين لفريق إنبي في الدوري للوقوف على الحالة الفنية والبدنية للفريق البترولي لتحديد مواطن القوة والضعف.

وحصل الجهاز الفنى على تسجيل لمباريات إنبى الأخيرة لدراستها جيدًا والوقوف على معالم الخطة والتشكيل اللذين يعتمد عليهما الجهاز الفنى.

ورفض كولر منح لاعبي الأهلي راحة سلبية عقب انتهاء مباراة سان جورج الإثيوبي من أجل الاستعداد لمواجهة إنبي وتجهيز كل اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

كولر: تعاملنا مع لقاء سان جورج بجدية.. وجمهور الأهلي أكبر داعم للفريق

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أكد أن فريق الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على حساب سان جورج الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن الفوز بثلاثية نظيفة في لقاء الذهاب كان من الممكن أن يتسبب في التأثير على تركيز اللاعبين والتعامل مع مباراة العودة بشكل مختلف.

وأضاف كولر على مدار الأيام الماضية: طلبت من اللاعبين التركيز والجدية وعدم التهاون، وهو ما نفذه الفريق بشكل كبير، خاصة أن كل اللاعبين أساسيون وقادرون على اللعب في أي وقت.

وأشار المدير الفني إلى أن كريم الدبيس قدم مباراة كبيرة، كما أن علي معلول يملك خبرات كبيرة، لكن الدبيس كان بحاجة للمشاركة لأنه لاعب مميز ويتطور بشكل سريع.

وأوضح كولر أن المواجهات الإقصائية صعبة، وبالتالي لا بد من التركيز واستغلال كل الفرص ولهذا سعينا بكل قوة وتركيز حتى يحسم الأهلي التأهل إلى دور المجموعات.

واختتم المدير الفني تصريحاته بأنه سعيد بتواجد الجماهير في المدرجات، مؤكدًا أنهم يمثلون دعمًا كبيرًا للفريق أمام المنافسين ويخلقون دوافع وحوافز كبيرة للاعبين.