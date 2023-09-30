السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى فى الدورى المصرى

الأهلى والإسماعيلى
الأهلى والإسماعيلى

عقب التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الدوري المصري نسخة الموسم الجاري (2023/2024)، هي المسيطر بكثافة على كافة محركات جوجل الآن.

موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري المصري

ومن المقرر أن يواجه الأهلي  نظيره الإسماعيلي، مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز (2023/2024).

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و الإسماعيلي بالدوري المصري

تنقل مباراة الأهلي  ضد الإسماعيلي، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري، عبر إحدى قناتين أون تايم سبورت، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز، حيث يسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.

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الصفقات الجديدة سلاح الأهلي لتخطي عقبة الإسماعيلي 

ويأتي ذلك، بعد خطف المارد الأحمر بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، كخطوة أولية نحو النجمة الثانية عشر في تاريخ أبناء الجزيرة، وهو ما جعل سقف طموحات جماهير الأهلي عالي جدا، في تكرار سيناريو الموسم الماضي، المتمثل في المنافسة بكل قوة على البطولات المحلية والقارية، التي يشارك فيه الفريق بل وحصدها، مهما كانت الصعوبات أو العقبات.

وتعتمد جماهير الأهلي في ذلك، على الروح المعنوية المرتفعة للاعبين والتجانس والتفاهم الذي يمر به الفريق حاليا، لاسيما بعد اندماج الصفقات الجديدة التي إبرامها مسئولو القلعة الحمراء للفريق سريعا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية 2023، وما تمثله من إضافات قوية، مثل الثنائي إمام عاشور، نجم خط وسط القلعة الحمراء ولاعب الزمالك السابق والعائد من تجربة احترافية قصيرة بنادي ميتلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم القادم من الجيش الملكي.

الأهلي يعبر مرحلة المجموعات بدوري الأبطال

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا كبيرًا على سان جورج الإثيوبي برباعية نظيفة في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل رباعية الأهلي، محمد مجدي أفشة "هدفين" في الدقيقتين 10 و39 ومحمود كهربا "هدفين" في الدقيقتين 34 و63.

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بعد الفوز على الفريق الإثيوبي بنتيجة 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب و الإياب.

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