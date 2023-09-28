الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2024 والأندية المشاركة في المونديال

الأهلي
الأهلي

سيظل البحث عن موعد مباراة الأهلي  المقبلة، في كأس العالم للأندية 2024، هو المتصدر الأول والأخير على كافة محركات جوجل، حتى موعد انطلاق المواجهة المرتقبة، بين المارد الأحمر ومنافسه المحتمل.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2024

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسيرته في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2024، بمواجهة ربما تكون صعبة للغاية أو بمثابة فرصة رد الاعتبار أمام فريق اتحاد جدة السعودي، في حالة تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار مباريات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2024، وذلك يوم 15 ديسمبر المقبل (2023).

وفي حالة نجاح المارد الأحمر اجتياز الفريق السعودي أو بطل نيوزيلندا، ينتظر بطل كأس كوبا ليبارتادوريس أو (أمريكا الجنوبية) الذي لم يتحدد بعد، وذلك يوم 18 ديسمبر المقبل (2023).

"فيفا" يطبق خاصية غرفة الانتظار الافتراضى فى حجز تذاكر مونديال كأس العالم للأندية

عاجل.. موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 في ربع النهائي بالسعودية

موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2024 والقنوات الناقلة له

نظام بطولة كأس العالم للأندية الجديد 2024 

وتعد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2024، هي الأخيرة بنظامها القديمة، بعد قرار الاتحاد الدولي "فيفا"، بعمل تغير شامل وكليا للمسابقة العالمية، اعتبارا من نسخة 2025.

هذا التعديل، يشمل زيادة عدد الفرق لـ32 فريق، حيث تقام البطولة كل 4 سنوات مثلها مثل كأس العالم للكبار ولكن على مستوى المنتخبات.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية.

بينما تنطلق النسخة القديمة من كأس العالم للأندية “2023”، بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل 2023.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

ويشارك في البطولة 7 فرق من قارات مختلفة، وهم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، واتحاد جدة بطل الدوري السعودي (البلد المُستضيف لمونديال العالم)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوراوا ريدز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، والفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) الذي لم يتحدد بعد.

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