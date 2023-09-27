الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس العالم للأندية 2023

الأهلي
الأهلي

أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي بالنسخة المقبلة من  كأس العالم للأندية 2023، هو الأكثر انتشارًا على محرك “جوجل”.

وتعد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، المزمع إقامته بالمملكة العربية السعودية، هي الأخيرة بنظامها الحالي، بعد قرار الاتحاد الدولي"فيفا"، وتغيير شكل البطولة كليا اعتبارا من نسخة 2025.

موعد مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية 2023

ويستهل المارد الأحمر، ظهوره في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بمواجهة محتملة أمام اتحاد جدة السعودي الذي يضم بين صفوفه محترفين أجانب على أعلى مستوى مثل الفرنسي الدولي كريم بنزيما، أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في إطار مباريات ربع نهائي مونديال السعودية، وذلك يوم 15 ديسمبر المقبل (2023).

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة بطل السعودية أو نيوزيلندا، سيواجه في نصف النهائي بطل كوبا ليبارتادوريس أو (أمريكا الجنوبية) الذي لم يتحدد بعد، وذلك يوم 18 ديسمبر المقبل (2023).

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ويشمل هذا التغيير زيارة عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريق، بحيث تقام البطولة كل أربعة سنوات مثلها مثل كأس العالم للمنتخبات على مستوى الكبار.

ومن المقرر انطلاق النسخة الحديثة من بطولة  كأس العالم للأندية، خلال شهري يونيو ويوليو 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد النسخة المقبلة من كأس العالم، بمثابة فرصة تاريخية للأهلي من أجل الوصول للمباراة النهائية من الحدث العالمي للحصول على الميدالية الفضية من المونديال.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم، تواجد 7 فرق من قارات مختلفة، وهم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، واتحاد جدة بطل الدوري السعودي (البلد المُستضيف لمونديال العالم)، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوراوا ريدز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، والفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس (أمريكا الجنوبية) الذي لم يتحدد بعد.

وتنطلق النسخة المقبلة "القديمة" من كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل 2023، بالمملكة العربية السعودية.

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