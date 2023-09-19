جلسة تصوير للاعبى الأهلى للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي لجلسة التصوير الرسمية الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتيننتال» التي يشارك بها أندية الأهلي وفرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني والتي تقام خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري بسنغافورة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى سنغافورة مساء أمس الاثنين بعد رحلة شاقة استغرقت ما يقرب من ١٤ ساعة، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة في الثانية صباح الاثنين إلى مطار حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، وانتظرت البعثة ثلاث ساعات ترانزيت، ثم استقلت الطائرة المتجهة إلى سنغافورة التي استغرقت ما يقرب ٨ ساعات.

تضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبون: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة مساء اليوم

الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21- 24 سبتمبر الجاري يعقد في التاسعة مساء اليوم بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي.

يحضر الاجتماع الفني كل من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداراة ورئيس البعثة والكابتن طارق الغنام مدير الفريق ووليد الخراط إداري الفريق.

يتم خلال الاجتماع مراجعة ألوان القمصان الخاصة بالفرق المشاركة وأرقام اللاعبين وكافة الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة بالبطولة.

ويؤدي الفريق أول تدريباته في سنغافورة في الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت سنغافورة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة بصالة OSCB التي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من 10 دقائق.