الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 في ربع النهائي بالسعودية

الأهلي
الأهلي

لا يزال موعد مباراة الأهلي في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023، المتصدر الأول والأخير لجميع محركات البحث على جوجل مؤخرا.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مونديال كأس العالم للأندية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل، بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك، بعدما ضمن المارد الأحمر، التواجد في مونديال السعودية 2023، بالإضافة للنسخة الجديدة، المزمع إقامته خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين 2025، بالولايات المتحدة الإمريكية، حيث ستقام البطولة بنظامها الحديث كل أربع سنوات مثلها مثل كأس العالم للمنتخبات على مستوى الكبار.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 

ويستهل المارد الأحمر، مشواره في مونديال السعودية للأندية، بمواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي، خلال منافسات دور ربع النهائي.

وتقام المباراة يوم 15 ديسمبر المقبل 2023، في تمام التاسعة مساء.

وفي حالة تخطي الأهلي عقبة الفريق السعودي أو بطل نيوزيلندي، سيواجه في نصف النهائي بطل أمريكا الذي لم يتحدد بعد.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة

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الفرق المشاركة بمونديال الأندية

وتشهد النسخة المقبلة من مونديال الأندية بالسعودية بنظامه القديم، مشاركة 7 أندية من قارات مختلفة، وهم: الأهلي بطل «دوري أبطال إفريقيا»، ومانشستر سيتي الإنجليزي «بطل دوري أبطال أوروبا» واتحاد جدة السعودي «بصفته البلد المستضيف للحدث العالمي»، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي «بطل أوقيانوسيا»، وكلوب ليون المكسيكي «بطل كونكاكاف»، وأوراوا ريدز الياباني «بطل دوري أبطال أسيا» بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية (الذي لم يتحدد بعد).

ويشارك الأهلي في مونديال العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023، على حساب الوداد المغربي، بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

وكانت أفضل إنجازات المارد الأحمر، خلال مشاركته السابقة بمونديال العالم للأندية، هو الحصول على الميدالية البرونزية في ثلاثة مناسبات أعوام 2006، و2020 و2021.

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