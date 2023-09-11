موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة وجماهير الأهلي، نظرًا لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المسابقة.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2023

من المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، خلال الفترة من 12 حتى يوم 22 ديسمبر المقبل.

القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية 2023

ومن المنتظر أن تُذاع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN SPORTS

الفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2023، مشاركة 7 أندية، هي: الأهلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، اتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، أوراوا ريدز الياباني، بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية (الذي لم يتحدد بعد).

وسيتم تحديد هوية بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج بلقب بطولة كوبا ليبرتادوريس، يوم 4 نوفمبر المقبل.

وستكون بطولة كأس العالم للأندية 2023 هي النسخة الأخيرة التي ستشهد مشاركة 7 أندية، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستستضيف نسخة مونديال الأندية 2025، بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

ويُشارك فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بصفته بطلًا لدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، من الدور ربع النهائي من المسابقة، وذلك يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيلتقي فريق الأهلي بالفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتي ستُقام يوم 12 ديسمبر المقبل، في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية 2023.

يُذكر أن فريق ريال مدريد قد توّج بآخر نسخة لبطولة كأس العالم 2022، والتي أقيمت في المغرب، وتحديدًا في شهر فبراير 2023.

وشهدت نسخة مونديال الأندية 2022، فوز ريال مدريد على نظيره الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 5-3.