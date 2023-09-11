جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات القارية بين المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة البرتغال ضد لوكسمبرج في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مواجهات تصفيات أمم إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا "يورو 2024"

- أرمينيا X كرواتيا: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

- البرتغال X لوكسمبرج: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

- أيسلندا X البوسنة والهرسك: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.

- سلوفاكيا X ليشتنشتاين: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 3.

- لاتفيا X ويلز: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- غينيا بيساو X سيراليون: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 6.