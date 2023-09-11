الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يرحل المالى أليو ديانج عن الأهلى هذا الصيف؟ مصدر يرد

أليو ديانج
أليو ديانج

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي حقيقة وصول عرض رسمي من فناربخشة التركي لضم لاعب الوسط المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن الأهلي لم يصله أي عرض رسمي من أي فريق لضم أليو ديانج في الوقت الحالي، واللاعب غادر معسكر النمسا للانضمام لمنتخب بلاده، وسيعود بشكل طبيعي للاستعداد لمواجهة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة في الـ15 من الشهر الجاري.

وأشار المصدر إلى أن عقد أليو ديانج يمتد مع النادي الأهلي حتى عام 2026، أي أن رحيله سيكون من خلال موافقة إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب، وأن هناك ترحيبا باحتراف اللاعب حالة وصول عرض يليق باسم النادي الأهلي واللاعب من أجل السماح له بالرحيل، سواء في الصيف أو الميركاتو الشتوي القادم.

وكانت تقاريرتركية قد أكدت أن نادي فناربخشة يضع أليو ديانج ضمن قائمة من لاعبي خط الوسط من أجل الانضمام لصفوف الفريق، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في الدوري التركي.

مران الأهلى| انتظام الرباعى الدولى فى التدريبات الجماعية ‏

كان محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد ‏انتظموا، أمس، في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر ‏الإفريقي.‏

وشارك الرباعي الدولي في التدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مهمتهم ‏مع المنتخب الوطني والمشاركة في مباراة إثيوبيا، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم ‏الإفريقية «كوت ديفوار 2024».‏

وكان الفريق قد استأنف تدريباته بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ‏العودة من النمسا وانتهاء المعسكر، الذي أقيم خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، وتخللته ‏مباراة ودية أمام فريق «‏NK Aluminiji‏» السلوفيني، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3-1.‏

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري فى كأس السوبر الإفريقي، المقرر لها يوم 15 ‏سبتمبر الجاري، باستاد مدينة الملك فهد بالطائف.‏

ويخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفيدرالية.

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