أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

تلقي المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عروضًا من الأندية الفرنسية وعلى رأسها ليون وسانت إتيان لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر مسؤول أن إحدى الشركات الأوربية استطلعت رأي إدارة الكرة بالأهلي ومعرفة موقف الجهاز الفني من رحيل اللاعب لارسال عرض رسمي لشرائه.

أضاف المصدر أن إدارة الكرة طلبت تأجيل البث في العرض لحين الجلوس مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لمعرفة قراره بشأن رحيل اللاعب من عدمه لاسيما أن هناك رغبة قوية لرحيل حمدي فتحي علي سبيل الإعارة لمدة موسم في الدوري القطري.

وأوضح المصدر أن أمير توفيق مدير التعاقدات عقد جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل منحه فرصة كاملة للتركيز مع الفريق وعدم فقدان مكانه في التشكيل خاصة أن الأهلي لن يقف في طريقه وسيتم دراسة العروض التي وصلت النادي من أجل حسم القرار النهائي لتحديد موقفه مع الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

في المقابل، رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، الإفراط في الاحتفال بعد الفوز علي الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مشيراً بضرورة طي صفحة مواجهة الذهاب والاستعداد بكل قوة لمواجهة الإياب.

وعقد كولر جلسة مع اللاعبين حذرهم من الانشغال بالفوز الكبير علي الترجي وأكد لهم أن الأهلي لم يحسم التأهل للنهائي بعد فالترجي فريق كبير ويملك لاعبين كبار ويستطيع تسجيل 3 أهداف خاصة أنه يمتلك شخصية البطل .

وكشف مصدر مسئول أن المدير الفني ضرب مثال للاعبين ماحدث من نتائج عكسية في الفريق الكبري مثل ريال مدريد وليفربول وكيف لهذه الفرق أن تسجل خارج ملعبها لذا لن ندخل مباراة الإياب أمام الترجي بتعالي أو باستهتار لأن ذلك سيكون خطرًا كبيرًا على الفريق.

أضاف المصدر أن كولر أكد أن الأمور لم تحسم فالأمور ستُحسم بعد نهاية صافرة النهاية في مباراة الإياب وسنحاول التركيز في هذه المواجهة ولن نلعب بتعالي لأن الكرة فيها متغيرات دائماً.

أشار المصدر إلي أن السويسري حاول التأكيد علي اللاعبين بضرورة التأثر بالنتيجة وعدم امتلاك شعورهم بأن الأمور حسمت ومن المبكر الحديث عن المباراة النهائية فأمامنا مباراة كبيرة الأسبوع القادم ونحن لم نتأهل لنهائي حتى الآن.