"موديست" يصل القاهرة تمهيدًا للانضمام لصفوف الأهلى (صورة)

وصل الفرنسي أنتوني موديست، قبل قليل، إلى مطار القاهرة، رفقة وكيل أعماله وأمير توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة كرة القدم بالنادي الأهلي، تمهيدًا للانضمام للقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووصل موديست إلى القاهرة من أجل إنهاء كل الأمور الخاصة بانتقاله للأهلي، قبل الإعلان رسميًا عن الصفقة.

وسيقوم مسئولو الأهلي باصطحاب المهاجم الفرنسي من أجل إجراء جلسة تصوير، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة، والانضمام رسميًا لتدريبات الفريق.

ومن المقرر أن تقوم إدارة الأهلي، خلال الساعات المقبلة، بقيد اللاعب في قائمته المحلية والإفريقية، وذلك من أجل إفساح المجال لمشاركة اللاعب في مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الإفريقي.

اتفاق الأهلي

وكان الأهلي قد توصل لاتفاق مع موديست بشأن كل بنود التعاقد، حيث من المقرر أن يوقع المهاجم الفرنسي عقدًا مع القلعة الحمراء، يمتد لموسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، بشرط مشاركة اللاعب في 75% من المباريات في الموسم الأول.

وسيحصل اللاعب في موسمه الأول مع الأهلي على مليون ونصف المليون دولار.

وسينضم موديست للأهلي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند الألماني، بنهاية الموسم الماضي.