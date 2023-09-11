الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اللائحة لا تمنع.. كولر يدرس الاستعانة بموديست فى مباراة السوبر

موديست
موديست

أنهى مسئولو النادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بضم أنتوني موديست الوافد الجديد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع بوروسيا دورتموند شهر يوليو الماضي.

وبدأ الحديث عن موقف صفقة الأهلي الجديدة من المشاركة في البطولات المقبلة سواء بطولة السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل ضد اتحاد العاصمة الجزائري ودوري أبطال أفريقيا ضد سان جورج الأثيوبي بالإضافة إلى الدوري الأفريقي حيث يواجه سيمبا التنزاني وكأس العالم للأندية بالسعودية ديسمبر المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن موديست سيكون متاحا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا بداية من دور المجموعات، والذي ينتهي القيد حسب اللوائح يوم 30 سبتمبر الجاري ويحق له المشاركة بداية من دور المجموعات.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يحق له قيد اللاعب قائمة مباراة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة كصفقة جديدة وليس لاعب مستبدل قبل موعد الاجتماع التنسيقي للمباراة.

وتابع المصدر أن موقف اللاعب لن يتغير كثيرا في المشاركة في بطولة الدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية بعد قيده محليا في قائمة الأهلي.

كولر يدرس الاستعانة بموديست فى السوبر

 في المقابل يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني الاستعانة بالفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد فى مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى والمقرر لها الجمعة القادم فى السوبر الافريقى.

وكان موديست قد وصل إلى القاهرة منذ قليل تمهيدًا لإعلان انتقاله رسميا إلى القلعة الحمراء.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بسفر موديست مع بعثة الأهلي إلي السعودية غدا استعدادا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم الجمعة القادم.

ويخضع الوافد الجديد للقلعة الحمراء لجلسة تصوير اليوم قبل الإعلان عن الصفقة بصفة رسمية.

كولر الاهلى كأس السوبر الإفريقي نتوتي موديست اتحاد العاصمة الجزائري

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