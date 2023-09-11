خلال الفيديو كونفرانس.. كولر يرد على استفسارات موديست قبل التوقيع للأهلى

حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة عبر الفيديوكوانفرس مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني السابق، من أجل إقناعه بارتداء قميص المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر مسئول أن التونسي ياسين الميكاري، محلل الأداء بالفريق الأول، اتفق مع كولر على جلسة مع اللاعب خلال المفاوضات التي درات بينهما بعد ترشيحه لموديست خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضاف المصدر أن اللاعب الفرنسي حرص على توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات عن الفريق خلال الجلسة مع كولر حول بعض الأمور الفنية داخل القلعة الحمراء، فضلًا عن سر التمسك به من قبل.

وأشار المصدر إلى أن كولر أكد للاعب الفرنسي أنه يحتاج إلى مهاجم بنفس مواصفاته يجيد ألعاب الهواء بشكل كبير، مشددًا على أن العناصر المتواجدة داخل الأهلي سوف تساعده في ذلك، نظرًا كونهم لاعبين دوليين.

وأوضح المصدر أن المدير الفني طالب من اللاعب بمتابعة مباريات الفريق في الموسم المنقضي وأمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية، ليعلم مدى الحاجة إلى مهاجم مثله يترجم كل الفرص المهدرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب التتش استعدادًا لمباراة السوبر ‏الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، المقرر لها يوم 15 سبتمبر الجاري على استاد مدينة ‏الملك فهد بالطائف.‏

بدأ المران بمحاضرة تحدث فيها مارسيل كولر، المدير الفني، عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة ‏السوبر الإفريقي، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء وبعض الجوانب البدنية قبل تنفيذ الجزء ‏الخططي في تدريبات الكرة.‏

مران الأهلي| انتظام الرباعي الدولي في التدريبات الجماعية ‏

وخاض رباعي حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال ‏مواليد 2005، الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب ‏الحراس.‏

وانتظم الرباعي الدولي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية في التدريبات ‏الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها عقب العودة من المنتخب الوطني، والمشاركة في ‏مباراة إثيوبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.‏

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج فريق ‏اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفيدرالية.

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