الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يشهد انطلاق المرحلة الثانية من برنامج التوعية الأسرية والمقبلين على الزواج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج التوعية الأسرية والمقبلين على الزواج، والتى تأتى تحت عنوان "أسرة مستقرة = مجتمع آمن"، وذلك بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادى.

وتأتي تنفيذ المبادرة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والكشفية  والأزهر الشريف من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.


صبحى: البرنامج استفاد منه ٦ ونصف مليون مواطن

وأشار صبحي إلى أن برنامج التوعية الأسرية بدأ العمل به منذ أكتوبر ٢٠١٨  ويركز البرنامج علي  معالجة الظواهر السلبية فى مرحلة التعليم الجامعي ونشر الثقافة والتوعية بين الشباب مع ترسيخ أسس ودعم بناء الاسرة الناجحة فى أذهان الشباب والشابات المقبلين على الزواج، مؤكدًا  استفادة ٦ملايين ونصف المليون مواطن من البرنامج منذ بداية انطلاقه في أكتوبر ٢٠١٨. 

كما شهد البرنامج عمل ٩١ ألف لقاء وورشة عمل بجميع مؤسسات الدولة، كما تلقى البرنامج مليونًا و٧٥٠ ألف استشارة أسرية تم تلقيها والتفاعل مع الأسر المرسلة لتلك الاستفسارات من قبل فريق العمل القائم على تنفيذ البرنامج، كما نجح البرنامج فى حل أكثر من ١٠٠  ألف نزاع أسري نجحنا فى حل مشاكلهم ولم شمل الأسرة. 

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن البرنامج يركز أيضا على تنمية مهارات التواصل الأسري واحتواء وحل المشكلات الأسرية والذي بدوره يؤدي فى النهاية إلى استقرار المجتمع والأسرة المصرية مثنيا على التعاون القائم بين مؤسسة عظيمة وكبيرة وهي الأزهر الشريف وبخاصة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كما دعا وزير الشباب والرياضة إلى ربط البرنامج بباقي المشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية للشباب المصري.

ونقل الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، تحيات شيخ الأزهر للحضور الكريم والمشاركين بالبرنامج، كما أثنى على المشاركة الناجحة التى تمت بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

يذكر أن البرنامج في مرحلته الثانية يتم تنفيذه فى أندية الفتاة والتطوع وأيضا فى العديد من الجامعات المصرية والمعاهد العليا ويسعى القائمون على البرنامج الى تحقيق  الترابط الأسري والتوعية المجتمعية السليمة، ومواجهة ظاهرة التفكك الأسري التي تهدد أمن واستقرار المجتمع والتمسك بمبادئ المجتمع المصري، والتي تهدف إلى غرس المفاهيم الصحيحة لتكوين أسرة متماسكة ومجتمع خالي من التطرف.

وحضر اللقاء نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ومصطفى مجدى معاون الوزير.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة التوعية المجتمعية التوعية الأسرية أعلنت وزارة الشباب والرياضة اسرة مستقرة مجتمع أمن

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