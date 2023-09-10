الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسبوع شباب الجامعات.. افتتاح معرض الكليات الفنية

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بمشاركة عدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية، المعرض الفني لطلاب كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية والفنون التطبيقية بقاعة المرصد بمجمع الفنون والثقافة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر.

وتضمن المعرض لوحات فنية متنوعة وأعمال نحتية تمثل مختلف المذاهب الفنية باستخدام خامات متنوعة، كما شهدت قاعة الفسطاط ١، ٢ أعمال فنية لكليات التربية الفنية والفنون التطبيقية شملت مشغولات فنية، وجميع المنتجات التى تبرز التخصصات الفريدة لكليات جامعة حلوان، كما تم خلال الافتتاح استعراض أعمال الطلاب الذين تفخر الجامعة بمواهبهم الفنية وإبداعاتهم.

وزير الشباب والرياضة يشيد بأعمال الطلاب الإبداعية

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعمال الطلاب الإبداعية وبمستوى الأعمال الفنية التي تتسم بروح الفن والإبداع والابتكار، مشيراً إلى حرص الدولة على الاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب وتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها ونشر الفن والإبداع في المجتمع.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن المعرض يأتي للتأكيد على أهمية تعزيز المواهب الشابة وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتعددة، والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية والفنية.

بينما أعرب الدكتور أشرف رضا، الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الفني المميز، وتقدم بالشكر العميق لجميع الطلاب والفرق الفنية المشاركة في هذا المعرض الفني الرائع، مؤكدا أن هذا الحدث يعكس التفاني والإبداع الذي يتميز به طلابنا في مجال الفنون، ونحن فخورون بإبراز مواهب الشباب وتعزيز الثقافة والفن في مجتمعنا.

وشهد المعرض الفني إشادة واسعة من وفود الجامعات المشاركة في فعاليات اليوم لأسبوع شباب الجامعات، حيث أثنوا على مستوى الفنون المعروضة وتنوع الأعمال الفنية والنحتية التي تم عرضها، ودور المعرض في تعزيز الثقافة والإبداع بين الشباب وتسليط الضوء على مواهبهم الفنية المبهرة.

ويشرف على المعرض الدكتورة أمنية أحمد يحيى، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، ومنظمة لجنة النشاط الفنى بأسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر.

أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات
أسبوع شباب الجامعات
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جامعة حلوان فنون جميلة اسبوع شباب التعليم العالي

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