وزير الرياضة يشهد حفل رعاية المنتخبات الوطنية حتى 2026

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل رعاية المنتخبات الوطنية لكرة القدم حتى ٢٠٢٦، بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وحازم متولي رئيس شركة اتصالات، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وهيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذى لشركة أورا للتطوير.



وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "من جديد نلتقي فى واحدة من أهم معالم الجمهورية المصرية الجديدة فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية فى مناسبة من المناسبات، التى تشهد على التطور الذى تشهده المنظومة الرياضية المصرية فى شتى قطاعاتها وخاصة كرة القدم؛ ولاشك أن الحدث الهام لرعاية المنتخبات الوطنية يعكس التزامنا الراسخ بتطوير ودعم الرئاسة وخاصة كرة القدم في مصر، وتوفير بيئة مناسبة لممارستها؛ فضلا عن بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإنجازات لكرة القدم المصرية، والتى ترضي وتلبي طموحات جماهير الكرة من خلال طرح أفكار جديدة ترتكز على التنسيق والتعاون والتشبيك بين المؤسسات المعنية فى الاتحاد المصري لكرة القدم، والشركة المتحدة وشركة العاصمة".



وأضاف "صبحي": "أن تلك الجهود المتواصلة من أجل الارتقاء بالرياضة المصرية، وخاصة كرة القدم ما هى إلا انعكاس لحرص الدولة والحكومة المصرية على توفير فرص رياضية متنوعة للشباب، وخاصة على صعيد الإحتراف وخلق أجيال واعدة من الأبطال والمحترفين تحقق نهضة لكافة المنتخبات المصرية، ونؤمن فى ذات الوقت بأهمية بناء بنى تحتية رياضية متطورة تواكب تلك الطفرة والنهضة المصرية الشاملة فى شتي المجالات، وتحقق النهضة الرياضية لتضع الدولة المصرية فى مكانتها الريادية القارية والعالمية".

ووجه وزير الرياضة، شكره للاتحاد المصرى لكرة القدم والشركة المتحدة وشركة العاصمة على تعاونهم ودعمهم في هذا التعاون الهام، مؤكداً على التزامه بتعزيز فرص النهضة الرياضية على كافة المستويات، وتشجيع كافة المبادرات والمشروعات التى تفرز المواهب الشابة، ومواصلة العمل بكل قوة لتحقيق أهدافنا في تطوير المجال الرياضي وخاصة منظومة كرة القدم في مصر.