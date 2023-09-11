الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البنك الأهلي يتعاقد مع إبراهيم حسن 3 مواسم

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أعلن نادي  البنك الأهلي التعاقد مع إبراهيم حسن لاعب فريق الاتحاد السكندري بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وعقد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي جلسة في الساعات الماضية مع إبراهيم حسن وتم الاتفاق فيها على كل التفاصيل وتوقيع العقود بشكل رسمي بين الطرفين.

ووافق بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي على صفقة إبراهيم حسن بعدما شاهد أكثر من مباراة له وأثنى على مستواه وتحمس لوجوده مع الفريق.

بيان البنك

وجاء بيان البنك الأهلي كالتالي: أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة أشرف نصار عن التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم إبراهيم حسن قادما من الإتحاد السكندري لمدة ثلاثة مواسم.

ويأتي تعاقد البنك الأهلي مع إبراهيم حسن من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق في ظل رغبة القبرصي بابافاسيليو المدير الفني للفريق.

رحيل اللاعب عن الاتحاد

ودخلت العلاقة بين إبراهيم حسن والاتحاد السكندري لطريق مسدود ورحب طارق العشري المدير الفني لزعيم الثغر برحيل اللاعب ليقدم البنك الأهلي عرض رسمي وينجح في النهاية بالحصول على خدمات اللاعب.

ونال إبراهيم حسن إعجاب الجهاز الفني للبنك الأهلي بقيادة بابا فاسيليو، الذى منح الضوء الأخضر لمسئولى النادي للتعاقد مع اللاعب.

وكان البنك الأهلي قد خاض العديد من المباريات الودية خلال الفترة الماضية، آخرها مباراة نجوم المستقبل أمس، والتي انتهت بفوز الفريق بثلاثية نظيفة، استعدادا لبطولة الدورى.

ويسعى بابا فاسيليو على توظيف أيمن أشرف الوافد الجديد للفريق من النادي الأهلي في مركز الظهير الأيسر بدلا من مركز المساك لحين التعاقد مع ظهير أيسر.

وأعلن نادي البنك الأهلي، بشكل رسمي، تعاقده مع 7 لاعبين، وهم: جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي وعماد فتحى، وجميعهم صفقات انتقال حر.

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