رسميًا.. البنك الأهلي يعلن ضم عماد فتحي لاعب أسوان (صورة)

تواصل لجنة التعاقدات بنادي البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، عملية تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بأحداث الصفقات واللاعبين المميزين، استعدادا للموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز نسخة 2023/2024.

لاعب أسوان.. أحداث صفقات البنك الأهلي خلال صيف 2023

ونجح مسئولو البنك الأهلي، في الحصول على خدمات عماد فتحي، لاعب وسط نادي أسوان السابق، وذلك لمدة 3 مواسم مقبلة، تبدأ اعتبارا من الموسم القادم 2023، وتنتهي في صيف 2026.

ويذكر أن أسوان، قد عاد مجددا للقسم الثاني سابقا "دوري المحترفين" حاليا، عقب السقوط أمام فريق الداخلية، في إطار مباريات الجولة الأخيرة الموسم الماضي بالدوري بنتيجة 4/2.

وخاض عماد فتحي صاحب الـ30 عاما، مع زهرة الجنوب الموسم الماضي 30 مباراة، حيث تمكن من صناعة هدفين.

كما نجح مسئولي البنك الأهلي، في إتمام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، مثل جريندو وحسن شاهين، وأحمد مدبولي وسيرجي أكا، وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي.

ويأتي ذلك، في إطار سعى مسئولو البنك، في بناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب، يستطيع تحقيق نتائجه مميزة الموسم المقبل، وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، والنجاة من شبح الهبوط للقسم الثاني سابقا "دوري المحترفين" حاليا، في الأسابيع الأخيرة.

كما يخطط مسئولو البنك الأهلي، للمنافسة على المربع الذهبي، خلال الموسم الجديد، نظرا لما يمتلكه الفريق من لاعبين جيدين، وجهاز فني مميز بقيادة اليوناني بابا فاسيليو، الذي تولى المسئولية منتصف الموسم الماضي خلفا لحلمي طولان، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

النجاة من الهبوط واحتلال السابع.. حصاد البنك الأهلي بين الكبار

ويعد موسم 2023/2024، هو الظهور الرابع على التوالي للبنك الأهلي، بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة، حيث نجأ في أول مواسمه 2020/2021، من شبح الهبوط بمعجزة، بعدما جاء في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.

وفي موسم 2021/2022، احتلال البنك المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، تركا مثلث الخطر، بينما جاء في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة، الموسم المنتهي 2022/2023.