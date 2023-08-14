الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السادسة رسميا.. البنك الأهلي يضم معاذ الحناوي موسمين (صورة)

معاذ الحناوي
معاذ الحناوي

نجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، في التعاقد رسميا مع معاذ الحناوي مدافع غزل المحلة السابق فى صفقة انتقال حر.

الحناوي يوقع للبنك الأهلي موسمين خلال الميركاتو الصيفي الجاري

ووقع الحناوي على عقود البنك الأهلي لمدة موسمين مقبلين، تبدأ الموسم المقبل 2023/2024، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، وذلك بحضور أشرف نصار والجهاز الفني بقيادة اليوناني بابا فاسيليو.

وتعد صفقة معاذ الحناوي، هي سادسة صفقات البنك الأهلي، بعد ضم كلا من محمد جريندو، لاعب المصري البورسعيدي، وحسن شاهين حارس المقاولون العرب، وأحمد مدبولي وسيرجي أكا لاعبي الإسماعيلي، وأيمن أشرف لاعب الأهلي السابق.

ويسعى مسئولو البنك الأهلي، إلى تدعيم صفوف الفريق بأفضل الصفقات والعناصر المميزة، لبناء فريق يجمع بين الخبرة والشباب للمنافسة على المربع الذهبي الموسم المقبل.

ويقود الفريق فنيا اليوناني بابا فاسيليو، الذي تولى المسؤولية خلفا لحلمي طولان، واستطاع المدرب اليوناني قيادة الفريق للبقاء بدوري الأضواء والشهرة، بعدما كان قريبا من الهبوط  للقسم الثاني “دوري المحترفين”.

ويعد الموسم المقبل نسخة 2023/2024، هو الظهور الرابع على التوالي للبنك الأهلي، بدوري الأضواء والشهرة، منذ صعوده موسم 2020/2021، واستطاع الاستمرار بين الكبار حتى الآن.

وفي الموسم التالي 2021/2022، جاء البنك الأهلي في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، بينما الموسم المنتهي 2022/2023، احتلال المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.

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