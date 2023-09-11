موديست.. هل تعوض صفقة الأهلى قطعة الشطرنج المفقودة فى خطة كولر؟

أخيراً تنفس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الصعداء بعدما وجد ضالته في المهاجم الفرنسي المخضرم أنتوني موديست لاعب نادي بوروسيا دورتموند السابق قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الجاري.

ظل كولر يبحث عن قطعة الشطرنج المفقودة في خطته الهجومية علي مدار الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن الصفقة تأخرت فترتين قيد قبل أن يستقر على ضم موديست.

وتركيز مارسيل كولر منذ بداية الميركاتو على ضم مهاجم يجيد ضربات الرأس تحديدا مع قدرته الكبيرة على إنهاء الفرص المتاحة للتسجيل أمام المرمى تحديدًا، وذلك سبب تمسكه بالتعاقد مع جوستافو سوزا لأنه يجيد ذلك ولكن مع تعثر المفاوضات وتعنت فريقه الكوري جعله يغلق الباب أمام سوزا والبحث عن مهاجم بنفس المواصفات التي حددها إلي إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب وتم الاتفاق مع موديست وإنهاء كافة الإجراءات تمهيدًا لانضمامه إلى الأهلي الصيف الحالي بعدما تخطى الكشف الطبي بنجاح ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.

ماذا يضيف موديست لهجوم الأهلي مع كولر؟

يمتاز أنتوني موديست بضربات الرأس وقدرته الجسمانية على الالتحامات الهوائية واستخلاص الكرة من المدافعين وهو ما كان يبحث عنه مارسيل كولر في المقام الأول في المهاجم الجديد.

موديست لعب بشكل عام في الدوري الألماني أكثر بطولة خاض فيها مباريات وأكثرها تنافسية 209 مباريات استطاع خلالها أن يسهم في 102 هدف بتسجيله 85 هدفا وصناعة 17 آخر.

وسبب تفوق موديست في ضربات الرأس هو ذكاؤه في التمركزات بين مدافع الخصم وقدرته على توجيه الكرة بطريقة رائعة في زوايا صعبة على الحراس وتحديدًا عكس اتجاه الحركة وأهم شىء بيميزه هو وضع نفسه دائمًا في وضع حركة قبل الدخول في الالتحام الهوائي ودا بيخليه عنده نقطة قوة في الالتحام بسبب أنه بيديه قوة أكبر مع الخصم.

موديست سيكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد لكولر

قدرة موديست على توجيه ضربات الرأس مهما كان عدد لاعبي الخصم الملتحمين معه في منطقة الجزاء مميزة وبتعتمد بشكل كبير على ذكائه في اختيار التمركز دائمًا في المنطقة "العامية" للمدافع وهو أن يكون في ظهره أو في المساحة بين المدافع والمجاور له كما يظهر من الصور التالية.

بمقارنة إمكانات المهاجم الفرنسي المخضرم مع ما يحتاجه مارسيل كولر مع الأهلي سنجد أنه على الرغم من تحقيق المارد الأحمر كل البطولات الموسم الماضي، لكنه كان يعاني بشكل أو بآخر أمام الفرق التي تتكتل دفاعيًا ولا تترك مساحة وكان يضطر للاتجاه إلى إرسال الكرات العرضية، ولكنه لا يمتلك من يترجم هذه العرضيات مما يجعله في حاجة لهذا "البروفايل" في خط هجومه.

انضمام موديست سيكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد منها وصول مهاجم انتظره كولر كثيرًا لإكمال نقص عانى منه الموسم الماضي في خط هجومه بجانب المساهمة في الاستفادة من صفقة جديدة وصلت الصيف الحالي.