الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2024 والقنوات الناقلة له

بالتزامن مع الاستعداد لكأس العالم للأندية فى النسخة الحادية والعشرون يبحث العديد من عشاق كرة القدم عن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2024، وستكون تلك النسخة الأخيرة المكونة من 7 أندية.

تعدد أبطال كأس العالم للأندية ولكن ريال مدريد كان آخر بطل لكأس العالم للأندية في نسخة 2022 التي أقيمت بالمغرب في فبراير 2023.

وكانت ريال مدريد قد تفوقت على الهلال السعودي في النهائي بخمسة أهداف لثلاثة، وبالتزامن مع الاستعداد لهذا الحدث الكبير يبحث العديد من محبي الكرة عن القنوات الناقلة بالإضافة إلى البحث عن الفرق التى تلعب وهى كالتالى:

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2024

1- الاتحاد السعودي

2- كلوب ليون المكسيكي

3- أوكلاند سيتي النيوزيلندي

4- أوراوا ريدز الياباني

5- مانشستر سيتي الإنجليزي

6- الأهلي

7- بطل أمريكا الجنوبية

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القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2024

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

وحسبما تم الإعلان رسميًا فتأتى تقسيمة الأندية المشاركة كالتالى 12 ناديًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإضافة إلى أربعة أندية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومثلها لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم.

بالاضافة إلى 6 أندية من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وفريق من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وفريق من الدولة المستضيفة للبطولة.