أبو هشيمة يدعم منتخب الصم قبل كأس العالم لكرة القدم بماليزيا

يدخل منتخب مصر لكرة القدم للصم معسكرا مغلقا باستاد القاهره قبل سفره، حيث يتواجد فى المجموعه الأولى التى تضم كلًا من مصر ونيجيريا وتركيا وماليزيا البلد المنظم ويلعب أولى مبارياته مع نيجيريا فى افتتاح المونديال يوم 23 سبتمبر.

يأتي ذلك استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للصم بماليزيا فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل.

ويلعب المنتخب المصرى الذى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا بفريق يضم 23 لاعبًا هم:

محمد الهامى وحمادة فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلًا من محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم، رئيس لجنة الصم وشوكت النجار، مدير فنى، وفؤاد عبد الحميد، مدرب عام، وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعة إدارى وحمادة حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.

من ناحية أخرى يشارك أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ التدريب الأخير يوم الأربعاء المقبل بمباراة على الملعب الرئيسى لاستاد القاهرة بناء على طلب اللاعبين الذين يتفاءلون بوجود أبو هشيمة معهم فى كل المناسبات، حيث أقام من قبل احتفالا كبيرا بمناسبة حصول المنتخب المصري على الميدالية الفضية والمركز الثاني فى بطولة العالم الماضية تركيا 2022.