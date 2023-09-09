يتصدرها مانشستر سيتى.. أغلى 10 أندية أوروبية تسويقيًا بعد انتهاء صيف 2023

تواصل الأندية الأوروبية في منافساتها لإبرام العديد من الصفقات القوية والمميزة، والحصول على لاعبين من العيار الثقيل، لتدعيم الصفوف خلال سوق الانتقالات الصيفية أو الشتوية.

وتسارعت الأندية في حسم صفقات مميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، وعلى رأسها نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي يُعد الأغلى بعد انتهاء سوق الانتقالات.

وحسب التقارير الصحفية، فإن الميركاتو الصيفي المنصرم يُعد الأعلى في تاريخ اللعبة، من حيث إجمالي إنفاق الأندية على صفقات انتقال اللاعبين.

أغلى الأندية الأوروبية كقيمة تسويقية بعد انتهاء الميركاتو الصيفي

ورصد موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، أغلى الأندية الأوروبية كقيمة تسويقية بعد انتهاء الميركاتو الصيفي، وذلك على النحو التالي:

1- مانشستر سيتي الإنجليزي:

- يُعد نادي مانشستر سيتي الأغلى تسويقيًا بعد انتهاء الميركاتو الصيفي الحالي، بقيمة 1.18 مليار يورو.

- وجاءت صفقات مانشستر سيتي كالآتي: ماتيو كوفاسيتش (من تشيلسي)، يوشكو جفارديول (من لايبزيج)، جيريمي دوكو (من رين)، ماتيوس نونيز (من وولفرهامبتون).

2- أرسنال الإنجليزي

- تواجد نادي أرسنال في المركز الثاني في قائمة الأغلى تسويقيًا في الصيف، بقيمة 1.11 مليار يورو.

- وجاءت صفقات أرسنال كالآتي: دافيد رايا (مُعارًا من برينتفورد)، ديكلان رايس (من وست هام يونايتد)، كاي هافيرتز (من تشيلسي)، جوراين تيمبير (من أياكس).

3- باريس سان جيرمان الفرنسي

- تواجد نادي باريس سان جيرمان في المركز الثالث، حيث تبلغ قيمته التسويقية 1.08 مليار يورو.

- وجاءت صفقات باريس سان جيرمان كالآتي: ماركو أسينسيو (من ريال مدريد)، ميلان شكرينيار (من إنتر ميلان)، لوكاس هيرنانديز (من بايرن ميونخ)، مانويل أوجارتي (من سبورتنج لشبونة)، كانج إن لي (من ريال مايوركا)، هوجو إيكتيكي (من ريمس)، تشافي سيمونز (من آيندهوفن)، شير ندور (من بنفيكا)، جونسالو راموش (من بنفيكا)، عثمان ديمبيلي (من برشلونة)، برادلي باركولا (من ليون)، راندال كولو مواني (من آينتراخت فرانكفورت).

4- ريال مدريد الإسباني

- وشهدت القائمة تراجع نادي ريال مدريد في ترتيب الأغلى أوروبيًا، ليحتل الفريق المركز الرابع بعدما بلغت قيمته التسويقية 991 مليون يورو.

- وجاءت صفقات ريال مدريد كالآتي: جود بيلينجهام (من بروسيا دورتموند)، فران جارسيا (من رايو فاييكانو)، خوسيلو (من إسبانيول)، أردا جولر (من فناربخشة)، كيبا أريزابالاجا (مُعارًا من تشيلسي).

صفقات الأندية الأوروبية في صيف 2023

5- تشيلسي الإنجليزي

- نشط نادي تشيلسي بشكل كبير، وكان الأكثر إنفاقًا في الميركاتو الصيفي المنصرم، حيث جاءت قيمته التسويقية 925.5 مليون يورو، بعدما أبرم 11 صفقة.

- وجاءت صفقات تشيلسي كالآتي: كريستوفر نكونكو (من لايبزيج)، نيكولاس جاكسون (من فياريال)، دييجو موريرا (من بنفيكا)، آنخيلو (من سانتوس)، ليزلي أوجوتشوكو (من رين)، أكسيل ديساسي (من موناكو)، روبرت سانشيز (من برايتون)، موسيس كايسيدو (من برايتون)، لافيا (من ساوثهامبتون)، ديوردي بيتروفيتش (من نيو إنجلاند)، بالمر (من مانشستر سيتي).

6- بايرن ميونخ الألماني

- وتواجد بايرن ميونخ في المركز السابع في قائمة الأغلى أوروبيًا، بقيمة تسويقية بلغت 897 مليون يورو.

- وجاءت صفقات بايرن ميونخ كالآتي: كونارد لايمر (من لايبزيج)، رافاييل جيريرو (من بروسيا دورتموند)، كيم مين جاي (من نابولي)، هاري كين (من توتنهام هوتسبير).

7- مانشستر يونايتد الإنجليزي

- واحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع في قائمة الأغلى، بقيمة تسويقية 882 مليون يورو.

- وجاءت صفقات مانشستر يونايتد كالآتي: ميسون ماونت (من تشيلسي)، جوني إيفانز (من ليستر سيتي)، أندريه أونانا (من إنتر ميلان)، راسموس هويلوند (من أتالانتا).

8- ليفربول الإنجليزي

- وتواجد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، في المركز الثامن بقيمة تسويقية بلغت 827 مليون يورو.

- وجاءت صفقات ليفربول كالآتي: واتارو إيندو (من شتوتجارت)، أليكسيس ماك أليستر (من برايتون)، دومينيك سوبوسلاي (من لايبزيج)، ريان جرافينبيرش (من بايرن ميونخ).

9- برشلونة الإسباني

- وتراجع نادي برشلونة كثيرًا في قائمة الأغلى أوروبيًا، بقيمة تسويقية بلغت 814 مليون يورو.

- وجاءت صفقات برشلونة كالآتي: إلكاي جوندوجان (من مانشستر سيتي)، إينيجو مارتينيز (من أتلتيك بيلباو)، ميكايل فاي (من كوستوسا زغرب)، أوريول روميو (من جيرونا)، جواو فيليكس (مُعارًا من أتلتيكو مدريد)، جواو كانسيلو (مُعارًا من مانشستر سيتي).

10- توتنهام هوتسبير الإنجليزي

- بينما يحتل فريق توتنهام هوتسبير المركز العاشر في قائمة الأغلى أوروبيًا، بقيمة 689 مليون يورو.

- وجاءت صفقات توتنهام كالآتي: جيمس ماديسون (من ليستر سيتي)، بيدرو بورو (من سبورتينج لشبونة)، ديان كولوشيفسكي (من يوفنتوس)، جولييلمو فيكاريو (من إمبولي)، مانور سولومون (من شاختار).