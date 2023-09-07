الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رودري يتحدث عن صفقات الدوري السعودي واختياره لقائمة الكرة الذهبية

رودري
رودري

تحدث رودري، لاعب وسط منتخب إسبانيا وفريق مانشستر سيتي الانجليزي عن الصفقات التي أبرمتها أندية الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رودري في مؤتمر صحفي أثناء تواجده في معسكر منتخب إسبانيا: "من الصعب تحليل الأمر، كرة القدم الأوروبية فقدت الكثير في هذا الموقف والذهاب إلى هذه الدوريات رأي خاص للغاية، الأمر مفهوم بالنسبة للأموال التي يتم دفعها، أود أن أعتبر المسألة شخصيًا، نحن الأوروبيون لا نحب ذلك كثيرًا".

وأضاف: "سيتعين علينا السيطرة على استنزاف اللاعبين والمواهب بهذه الطريقة، في البداية كان الأمر يتعلق باللاعبين القدامى ولكن الآن هناك لاعبون في عمري أو أصغر يذهبون هناك، كل شيء محترم ولكن هناك من سيتخذ الإجراءات للسيطرة على هذا الوضع".

وعن اختياره ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال: "إنه شرف لي أن أكون على هذه القائمة وتمثيل الكرة الإسبانية وسيكون الفوز بها حلمًا، أعرف المنافسين الذين أواجههم، إنه قرار تم اتخاذه بواسطة الصحفيين أنا أركز على اللعب على مستوى جماعي".

وعن عودة سرجيو راموس للمنتخب الإسباني، أجاب: "ليس لي أن أبدي رأيًا في مثل هذه الأمور، إنه قرار المدرب وهو قال من قبل أن أكثر من يثق بهم موجودين هنا، جميعنا نعرف سرجيو والأمر يعتمد على المدرب".

رودري الدوري السعودي مانشستر سيتى الانتقالات الصيفية سرجيو راموس

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