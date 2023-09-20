بعد تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا.. مواجهات مهددة بالتأجيل لـ"الأحمر"

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة النائب أحمد دياب، اليوم الأربعاء، رسميًا عن تأجيل مباراة سيراميكا كليوباترا مع الأهلي، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد (نسخة 2023/ 2024).

ويأتي ذلك بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة مواجهة الإياب بين الأهلي وسان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، يوم 29 سبتمبر الجاري.

وتتعارض مواجهة الإياب بين الفريق الأحمر ونظيره الإثيوبي مع موعد لقاء الأهلي بالدوري مع سيراميكا والذي كان مقررًا له سلفًا يوم 27 من الشهر الحالي، على استاد الجبل الأخضر.

ويبدأ المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقبه القاري "دوري أبطال إفريقيا" أمام سان جورج ذهابًا يوم 24 سبتمبر الحالي، وإيابًا بعد قرار "كاف" 29 من الشهر ذاته.

ويأتي تأجيل مواجهة الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بالدوري، ليفتح مجالًا لمواجهات أخرى محتملة مهددًا بالتأجيل للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة بالمسابقة المحلية، بسبب انشغال الفريق بالمشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي، والمزمع انطلاقه خلال الفترة من 20 أكتوبر المقبل حتى 11 نوفمبر المقبل.

وهناك أيضًا نسخة كأس العالم للأندية المقبلة بالمملكة العربية السعودية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وما بين السوبر ليج ومونديال العالم للأندية، أصبح هناك الكثير من المواجهات المهددة بالتأجيل للأحمر بالدوري الفترة المقبلة، نستعرضها لكم في السطور التالية:

الجولة الرابعة (تأجيل لأجل غير مسمى)

الجونة & الأهلي.. بسبب انشغال المارد الأحمر بالمشاركة في بطولة السوبر ليج "الدوري الإفريقي"، في نسخته الأولى.

الجولة الخامسة (احتمالية تأجيل)

الأهلي & بلدية المحلة.. مقرر إقامتها يوم 29 أكتوبر المقبل حتى الآن، ربما تؤجل في حالة وصول المارد الأحمر للدور التالي من بطولة السوبر ليج.

الجولة السادسة (احتمالية تأجيل)

المقاولون العرب & الأهلي.. مقرر إقامتها يوم 4 نوفمبر المقبل حتى الآن، ربما تؤجل أيضًا في حالة وصول المارد الأحمر للدور التالي من بطولة السوبر ليج.

الجولة التاسعة (تأجيل لأجل غير مسمى)

الأهلي & الاتحاد السكندري.. بسبب استمرار مشاركة المارد الأحمر في بطولة السوبر ليج.

الجولة العاشرة

"ديربي القمة" الزمالك & الأهلي، تم تأجيل المباراة لتقام منتصف فبراير 2024، وتحديدًا يوم 15 من الشهر ذاته.

الجولة الثانية عشرة

الأهلي & الداخلية.. تقام في وقت لاحق تحدده رابطة الأندية.