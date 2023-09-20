رسميًا.. تأجيل مباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى

قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بعد التنسيق مع عامر حسين رئيس المسابقات بالرابطة، تأجيل مباراة الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية للدوري الممتاز، التي كان مقررًا لها يوم 27 سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج الإثيوبي يوم 29 من الشهر الحالي، ضمن منافسات دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي، قد حدد يوم 24 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الذهاب بين الأهلي وسان جورج، قبل أن يتم تحديد يوم 29 موعدًا لمباراة الإياب، ليتم تأجيل مباراة المارد الأحمر في الدوري لوقت لاحق، تحدده رابطة الأندية فيما بعد.

شرط تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا

وكانت رابطة الأندية، قد وضعت شرطا لتأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا، في حالة تحديد يوم 29 سبتمبر الحالي موعدًا لمباراة سان جورج وهو ما تم بالفعل.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي، قد توج بالنسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

من جانب آخر، استهل الفريق الأحمر، رحلة الدفاع عن لقبه المفضل "الدوري الممتاز"، باكتساح نظيره المصري البورسعيدي، أمس الثلاثاء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، برباعية دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد (2023 /2024).

سجل رباعية الأهلي، المحترف المغربي القادم من الجيش الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، رضا سليم في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني أضاف الجنوب إفريقي الدولي بيرسي تاو هدفين للأحمر وله شخصيا في الدقيقيتن 69 و74.

واختتم مهرجان أهداف الأهلي، كريم فؤاد، في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة.