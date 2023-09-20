الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

شوبير: لا صحة لانسحاب الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي (فيديو)

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة انسحاب النادي الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي، خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإفريقي، خلال الفترة من 20 أكتوبر المقبل وحتى 11 نوفمبر القادم، حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والإياب.

حقيقة انسحاب الأهلي من الدوري الإفريقي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء:" لا توجد أي نية مطلقا لدى مسئولى الأهلي  أو الجهاز الفني، بخصوص الانسحاب من بطولة الدوري الإفريقي".

وأضاف: "الفريق الأحمر سيشارك في البطولة القارية بشكل طبيعي، ومواجهة سيمبا التنزاني، يوم 20 أكتوبر المقبل، ستكون ضربة البداية".

وأكمل شوبير: "هناك تنسيق واضح جدا بين مسئولى الأهلي والمنتخب الوطني، بشان موعد انتظام لاعبي الأهلي في معسكر الفراعنة لأجندة شهر أكتوبر الدولية".

وواصل: "المنتخب الوطني سيواجه منتخبي زامبيا والجزائر وديا يومي 12 و16 أكتوبر المقبل، خلال قترة التوقف الدولي".

وأشار حارس مرمى الأهلي  الأسبق إلى أن المباراتين ستقامان بالإمارات، خلال معسكر الفراعنة هناك.

واختتم شوبير: "لاعبو الأهلي سينتظمون مباشرة في معسكر الفريق، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني، يوم 17 أكتوبر المقبل".

سيمبا التنزاني ضربة البداية 

ومن المقرر أن يستهل الأهلي  مشواره في الدوري الإفريقي، خلال نسخته الأولى، يوم 20 أكتوبر المقبل، أمام سيمبا التنزاني، ضمن منافسات دور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وتقام مواجهة الذهاب بتنزانيا، بينما يستضيف المارد الأحمر الفريق التنزاني هنا بالقاهرة خلال مواجهة الإياب يوم 24 من الشهر ذاته.

وفي حالة تخطي الأهلي  الفريق التنزاني، سيقابل الفائز من مباراة صن داونز الجنوب الإفريقي أو بترو أتلتيكو الأنجولي، في مباراتي نصف النهائي، يومي 29 أكتوبر و1 نوفمبر.

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في مستهل رحلة الدفاع.. الأهلي يسقط المصري

ومن جانب آخر، استهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري الممتاز باكتسح نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، أمس، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وسجل رباعية الأحمر، رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد، في الدقائق الـ44 و69 و74 و88 من عمر المباراة.

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